En Remanso rematan los pira’i con jugosos descuentos A preparar la conservadora y hacer espacio en el congelador! Los comerciantes de la zona de Remanso están tirando la casa por la ventana con importan…

A preparar la conservadora y hacer espacio en el congelador! Los comerciantes de la zona de Remanso están tirando la casa por la ventana con importantes rebajas en los precios de pescados, buscando vender toda su mercadería antes de la veda pesquera. Desde este lunes 2 de noviembre arranca la veda pesquera en todo el territorio nacional y se extenderá hasta el 21 de diciembre.

Sin embargo, los vendedores tienen plazo hasta el 10 de noviembre para liquidar el pira’i que ya tienen en stock. Por eso, los puestos de venta están ofreciendo precios más bajos para tentar a los clientes. Uno de los productos que tuvo una importante rebaja es el dorado, que anteriormente costaba 75.000 guaraníes el kilo y ahora se vende a G. 55.000. Y la posibilidad de conseguirlo todavía más barato no está descartada hína.

Isabel Oviedo, una de las vendedoras de la zona, invitó a la ciudadanía a aprovechar las ofertas y destacó que los clientes pueden llevarse el pescado listo para guardar.“Recomiendo a la gente que pase a buscar porque el pescado es fresco. Nosotros le limpiamos, cortamos y empaquetamos todo para que puedan congelarlo por los 50 días de veda. El dorado bajó de 75.000 a 55.000 y, si conseguimos mejor costo, bajaremos más los precios para liquidar todo”, he’i la vendedora.