Haedo dejó de ser DT del Guma Luego de la sorpresiva derrota ante el ya descendido San Lorenzo, el ex albirrojo dejó de ser entrenador de Libertad.

Libertad cayó de manera sorpresiva en la noche este pasado sábado ante el Sportivo San Lorenzo, equipo que ya lleva varias fechas descendido, quedando expuesto a que Olimpia se aleje cada vez más en la punta del Torneo Clausura. Debido a este tropiezo, se tomó la decisión de cesar Nelson Haedo Valdez como DT del repollero.

La información la oficializó Cristian Riveros, gerente del club, luego de que en la Ciudad Universitaria, Haedo haya sufrido fuertes recriminaciones de la hinchada gumarela. En su lugar, Libertad nombrará a Ariel Galeano, un viejo conocido de la casa y campeón en el 2024.

Según las informaciones, el profesional ya dirigirá el entrenamiento de esta jornada. El próximo desafío será contra el Ciclón, este 4 de noviembre, desde las 19:00.