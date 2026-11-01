La tía Noemí indignada por trato a latinos en yanquilandia La empresaria Noemí Gómez, capa de la recordada agencia American Model School, posteó bastante indignada en sus redes sociales por la violencia emple…

La empresaria Noemí Gómez, capa de la recordada agencia American Model School, posteó bastante indignada en sus redes sociales por la violencia empleada por agentes del orden de yanquilandia contra un latino.

Noemí, que reside hace añares en el país del norte, ofilmá toda la acción deningrante empleada por los efectivos de control de inmigrantes agrediendo a una persona que pedía socorro a gritos anga.

“Este video me rompió el corazón, estoy de acuerdo con expulsar a quienes cometen delitos graves, siempre respetando el debido proceso”, escribió Noemí en Instagram, acompañado del video que desató su indignación.

La compatriota expresó que la dignidad humana no se negocia ndaje, “nada justifica el abuso, a nuestra gente: no pongan en riesgo sus vidas, eviten los enfrentamientos. No se resistan al arresto”, compartió finalmente Noemí en sus redes sociales.