Marc Anthony y su lapa Nadia Ferreira sorprendieron en el concierto de Marco Antonio Solís

¡La noche tuvo una sorpresa de aquellas! Marc Anthony, conocido como el “Rey de la Salsa”, dijo presente en el concierto de Marco Antonio Solís en Paraguay y causó revuelo entre los fanáticos.
El artista puertorriqueño fue invitado por el mexicano a subir al escenario durante la última canción de la noche, protagonizando un momento especial que sorprendió al público presente.
Pero eso no fue todo. Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, aparecieron en varias ocasiones en las pantallas gigantes, despertando la emoción y los aplausos del público.
Una visita de lujo y una sorpresa que puso todavía más sabor a una noche inolvidable.