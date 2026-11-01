Buscar
Actualidad

¡Marco Antonio Solís armó una verdadera farra romántica en Paraguay!

¡Fue una noche de puro sentimiento, recuerdos y mucho romance! El cantautor mexicano Marco Antonio Solís hizo vibrar al público paraguayo con un conc…

Agregar Crónica en
Marco Antonio Solís hizo vibrar a su público en Asunción.

¡Fue una noche de puro sentimiento, recuerdos y mucho romance! El cantautor mexicano Marco Antonio Solís hizo vibrar al público paraguayo con un concierto cargado de emociones, donde fanáticos de todas las edades cantaron a todo pulmón sus grandes éxitos.

Uno de los temas más coreados fue “Mi eterno amor secreto”, que despertó suspiros y recuerdos entre los enamorados. Tampoco faltó “Navidad sin ti”, que ya comenzó a ponerle ese toque nostálgico a la noche, mientras se acerca la época navideña.

Pero el artista también tuvo tiempo para bromear con su público y se robó una tremenda ovación cuando lanzó una frase que hizo estallar de risa a todos: “Las mujeres paraguayas son muy celosas”.

La ocurrencia cayó como anillo al dedo y los presentes respondieron entre carcajadas y aplausos, dando a entender que algo de razón tenía el mexicano.

Así, entre canciones, piropos, bromas y mucho cariño, Marco Antonio Solís volvió a demostrar que sus canciones no pasan de moda y siguen conquistando corazones en Paraguay.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias