¡Marco Antonio Solís armó una verdadera farra romántica en Paraguay!

¡Fue una noche de puro sentimiento, recuerdos y mucho romance! El cantautor mexicano Marco Antonio Solís hizo vibrar al público paraguayo con un concierto cargado de emociones, donde fanáticos de todas las edades cantaron a todo pulmón sus grandes éxitos.
Uno de los temas más coreados fue “Mi eterno amor secreto”, que despertó suspiros y recuerdos entre los enamorados. Tampoco faltó “Navidad sin ti”, que ya comenzó a ponerle ese toque nostálgico a la noche, mientras se acerca la época navideña.
Pero el artista también tuvo tiempo para bromear con su público y se robó una tremenda ovación cuando lanzó una frase que hizo estallar de risa a todos: “Las mujeres paraguayas son muy celosas”.
La ocurrencia cayó como anillo al dedo y los presentes respondieron entre carcajadas y aplausos, dando a entender que algo de razón tenía el mexicano.
Así, entre canciones, piropos, bromas y mucho cariño, Marco Antonio Solís volvió a demostrar que sus canciones no pasan de moda y siguen conquistando corazones en Paraguay.