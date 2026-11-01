Mateo triste y sin mucho que decirle a los hinchas Mateo Klimowicz fue el primer jugador de Cerro que dio la cara luego de otra derrota ante Olimpia y en La Nueva Olla. Simplemente le dijo a la televi…

Mateo Klimowicz fue el primer jugador de Cerro que dio la cara luego de otra derrota ante Olimpia y en La Nueva Olla. Simplemente le dijo a la televisión que está bastante triste por lo que pasó, pero que para este punto lo único que queda es pensar en ganar la Copa Paraguay, en donde enfrentarán a Sol de América en la semifinal.

Reconoció que ni ahí capaz le calman a la hinchada con ganar dicho campeonato, pero que por lo menos sería algo en medio de un muy mal año azulgrana. Klimowicz fue de los más regulares del Ciclón en el clásico, y así y todo lo mismo Gustavo Costas lo sacó para meter al cuestionado Derlis Rodríguez.

Fue de los que más intentó desequilibrar y filtrar un pase para Vegetti, el cual prácticamente no la vio en el partido.