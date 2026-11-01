Cuerona busca quien le enseñe a apretar el acelerador Paola vivió una experiencia mbarete en el Transchaco Rally y quiere correr ndaje en algún momento con alguien que le enseñe, porque este deporte también es para las mujeres.

La cuerona Paola Díaz fue hasta el chaco para vivir la adrenalina del deporte motor, hizo hoja de ruta para un team y habló de sus ganas locas de competir. “ ¡Me encantaría probar una máquina de carrera! Eso sí, con alguien que me enseñe bien, porque una cosa es tener ganas y otra saber dominar semejante nave”, dijo en Charla con Crónica.

La modelo he´i que laschi también pueden ser parte de este deporte sin drama voi, “ Podemos disfrutar desde la hinchada, estar al volante, ser copilotas o formar parte de los equipos. Lo lindo es que cada una encuentre su lugar y se anime. ¡Esta pasión también es nuestra!”, tiró a otras fanáticas para que se animen avei.

En su caso ella rompió el hielo y se prepara para empezar a pilotar una nave en cualquier momento, “estuve al volante, haciendo hoja de ruta por la Picada 40, que es una gran experiencia. Me gusta disfrutar del recorrido y sentir esa emoción”, relató sus pasos por el circuito del rally “más difícil del mundo”.

Hay un punto que dejó bien en claro. “¿Que me manejen? El auto puede ser… ¡a mí no!”, disparó entre risas la fanática del rugir de los motores. En sus estados e historias se le vio a la cuerona en los puntos de llegadas y largada de cada etapa. Sin miedo al éxito y al polvo que fue protagonista del “motimbo” en el circuito, disfrutó de cada tramo que regaló el Trans Chaco Rally.

La velocidad, los talcales, loperro y el clima chaqueño le hacen sentir una vibra totalmente diferente a la que vive todos los días, eso es lo que le tiene enamoradaite de esta aventura extrema. “Me encanta todo lo que se vive alrededor del rally. Sumamos otra aventura y disfrutamos esta ´pasión que cada vez me atrapa más”.

Entre churros y yakares

Entre risas y muy picarona, Pao contó, “hay churros, no vamos a mentir, ¡pero no voy a dar nombres! Después me meten en problemas. Yo voy a mirar las máquinas… si el piloto acompaña, ya es un detalle extra”. ¡Qué forchí!

“La cuerona tiró que hay ciertas bromas que forman parte del folclore automotor, “¡los famosos yacarés nunca faltan en los chistes del rally! Pero yo digo que, cuando hay confianza y respeto, uno puede irse tranquilo. Y si no los hay, tampoco hace falta que llegue el rally… ¡el problema viene de antes!”, tiró la precisa.