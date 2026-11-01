“No me escuchan en la cancha” Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, fue sincero diciendo que al equipo le falta personalidad luego de perder otra vez un clásico en la Olla.…

Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, fue sincero diciendo que al equipo le falta personalidad luego de perder otra vez un clásico en la Olla. Dijo que no hay un líder para que hable con los demás dentro de la cancha. “Yo puedo hablar todo el partido, pero ni me escuchan”, sentenció.

Lamentó que su equipo no haya entrado como tenía que entrar en los primeros 10 minutos, y que los dos goles entraron porque “estamos regalando demasiado. En el segundo lo dejamos solo al rebotero y así te la mandan a guardar”.

Costas aseguró que le habla a los jugadores todos los días, y que deben cambiar demasiadas cosas si es que Cerro quiere ganar la Copa Paraguay y tener una última revancha con Olimpia en la Supercopa.

Destacó que después de los goles, Cerro salió más, aunque reconoció que no sabe si esto fue solo porque Olimpia retrocedió. También admitió que al equipo le cuesta demasiado hacer un gol.