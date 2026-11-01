¡Tenemos reina All Star! Jazmín de la Sierra representará al país en certamen mundial La Miss Internacional 2023 Jazmín de la Sierra fue confirmada por la página oficial del MGI All Star como la representante de nuestro país en la segu…

La Miss Internacional 2023 Jazmín de la Sierra fue confirmada por la página oficial del MGI All Star como la representante de nuestro país en la segunda edición del MGI All Star,2nd Edition.

Este certamen se celebrará el 12 de diciembre de 2026, organizado por Miss Grand Internacional Organization, que cuenta con ex participantes de certámenes de belleza internacionales.

La organización del evento de belluras internacionales destacó a nuestra compatriota como una súper modelo con experiencia en pasarelas de moda internacionales, incluyendo la Semana de la Moda de París, también ha establecido su propia academia, ayudando a las mujeres a desarrollar su confianza y presencia en la pasarela ndaje.

Cabe destacar que ñande reinita es creadora de contenido y entrenadora profesional de pasarela con pasión por la música, la moda y la actuación.

Jazmín ya representó a nuestro país en Miss Internacional 2023 que se realizó en Japón.