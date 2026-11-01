“¿Pekyhyje pio?”, les dijo Richard, no le querían dejar entrar en zapatillas. Richard Ortiz, otra vez en zapatillas en “La Nueva Olla”, armó un feroz sarambí en la previa del clásico.

El momento en que le dijeron que no a Richard para que salga en zapatillas.

Feroz guyryry se armó en la previa del clásico cuando el plantel de Olimpia quería saltar al campo de juego para el reconocimiento del césped de “La Nueva Olla”. Y, es que todos los jugadores, encabezados por el capitán Richard Ortiz, quisieron salir en zapatillas, algo que ya antes hicieron y generó todo tipo de memes.

😱🩴¡NO LOS DEJAN PASAR! Los jugadores de Olimpia quisieron pisar el campo de juego de la Nueva Olla, pero le negaron la entrada inmediata. 🎶😃Los jugadores franjeados comenzaron a cantar en el pasillo. #ClásicoTigoSports — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 1, 2026

La seguridad del Ciclón les prohibió en un principio que salgan así, el ambiente se puso tenso por un momento en la zona del vestuario visitante, pero al final hubo un llamado de la directiva y tuvieron que abrir los portones y otra vez Richard salió en zapatillas.

Antes, el capitán Franjeado le había dicho a los de la seguridad de Cerro Porteño, “¿Pekyhyje pio?”, entre risas, una imagen que recorrió el mundo nuevamente.