Tremendo temporal: Árboles y columnas de la ANDE terminaron por el suelo en Canindeyú

Un fuerte temporal, acompañado de intensas ráfagas de viento azotó en la siesta de este domingo y causó destrozos en Cruce Carolina, en el departamento de Canindeyú y dejó con el corazón en la boca a los pobladores.
La fuerza del viento no tuvo piedad: varios postes del tendido eléctrico de la ANDE y árboles fueron derribados, generando preocupación entre los vecinos de la zona.
El temporal dejó a su paso un panorama complicado, con estructuras caídas y daños que evidencian la intensidad de la tormenta.