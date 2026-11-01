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Tremendo temporal: Árboles y columnas de la ANDE terminaron por el suelo en Canindeyú

Un fuerte temporal, acompañado de intensas ráfagas de viento azotó en la siesta de este domingo y causó destrozos en Cruce Carolina, en el departamen…

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Una vez más, la naturaleza mostró toda su fuerza.

Un fuerte temporal, acompañado de intensas ráfagas de viento azotó en la siesta de este domingo y causó destrozos en Cruce Carolina, en el departamento de Canindeyú y dejó con el corazón en la boca a los pobladores.

La fuerza del viento no tuvo piedad: varios postes del tendido eléctrico de la ANDE y árboles fueron derribados, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El temporal dejó a su paso un panorama complicado, con estructuras caídas y daños que evidencian la intensidad de la tormenta.

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