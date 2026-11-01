Un clásico: Olimpia y su sana costumbre de festejar en Barrio Obrero Con goles de Delmás y Romeo, el Decano se quedó con el clásico y es más puntero que nunca del Torneo Clausura.

POR ADÁN PANIAGUA

¿Clásico en Barrio Obrero? Sí, festejo de Olimpia. Otra vez el Decano sacó pecho en casa de su tradicional rival, jugó un partido inteligente, pegó cuando tuvo que hacerlo y redondeó un 2-0 para seguir más puntero que nunca y encaminar su ida hacia el Bicampeonato.

El primer tiempo se abrió rápido con una jugada que era para cerrar el estadio. Minuto 12, toque de “Coyote” para Eduardo Delmás, que después hizo todo. Encaró a tres, salió de los tres, caño a Merolla para quedar mano a mano con Martínez, a quien dejó en el camino con una gambeta y ante la desesperada barrida de Velázquez clavarla sutílmente para el 1-0 e ir

a gritarlo con toda la hinchada. Golazo de Olimpia para empezar bien arriba el clásico.

El Ciclón sintió el golpe, pero cuando se sacudió fue para el frente. De a poco lo acorraló al Decano que retrocedió contra el arco de Gastón Olveira, que cerca del final se vistió de héroe sacándole un cabezazo del ángulo a un lesionado Merolla.

En medio de todo eso, Olimpia tuvo dos clarísima. Una volea de Franco Alfonso y la última, una contra de Delmás que quedó mano a mano otra vez, pero esta vez el palo le dijo que no a su remate y el primer tiempo se fue con el 1-0.

En el arranque del segundo tiempo Cerro tomó la iniciativa y se hizo dueño de la pelota, se cansó de meter centros al área, pero sin demasiada puntería en la zona caliente. De a poco pasaban los minutos y Olimpia se liberaba, hasta que. Falta sobre Romeo Benítez, tiro libre de Richard Sánchez, rebote en la cabecera del área y Romeo que la clava en el ángulo para el 2-0 y pleito liquidado.

Después, fue todo lucha, Cerro intentó, pero no hubo caso. El 2-0 ya fue lapidario y Olimpia, más puntero que nunca, otra vez cumplió con su sana costumbre de festejar en Barrio Obrero.