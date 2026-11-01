Un muerto y dos heridos en accidente tatácho cáusare

¡Brutal choque mañanero! Un tremendo encontronazo dejó un muerto frente al shopping Pinedo, ubicado sobre avenida Mariscal López. El mortal percance oiko cerca de las 02:00 sobre la transitada avenida en San Lorenzo. Un autito Toyota IST iba con dirección a Asunción cuando ligó un feroz viaje por detrás.
Una lujosa camioneta Audi Q7, al mando de Jorge Antonio R. G., lo llevó por delante. Para colmo de males, los agentes le hicieron la prueba de alcotest al conductor y dio positivo. A raíz del violento impacto, el joven Matías Eduardo G. falleció atrapado en el acto.
Paramédicos del SEME acudieron volando y confirmaron el penoso deceso del acompañante. Dos mitã’i de 18 años resultaron heridos de gravedad y fueron derivados hasta Calle’i.
Bomberos voluntarios trabajaron a full entre los hierros retorcidos para rescatar a las víctimas. La Fiscalía ya tomó cartas en el asunto para imputar al arriero que manejaba con copas de más.