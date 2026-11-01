[VIDEO] Cayó tras intentar bloquear el paso a competidores del Rally del Chaco Ocurrió en el distrito de Mariscal Estigarribia.

Un arriero se metió vyrorei a la pista y taponó a los pilotos del Rally. El peligroso sarambi oiko cerquita del predio Cemelpa, en plena jurisdicción de Mariscal Estigarribia. El arriero de 36 pirulos, atropelló el trazado oficial a bordo de su camioneta de la marca Mitsubishi.

Por poco no provocó una desgracia al atajar a los competidores que venían a fondo por el polvo chaqueño. Los fanáticos enfurecidos no se callaron: rodearon el rodado, lo arrinconaron y le tiraron la llave al monte.

Efectivos de la comisaría 5ª de La Patria llegaron volando al sitio para calmar la caldeada trifulca. El conductor se puso furioso, se resistió a los uniformados y tuvo que ser reducido a pura fuerza física. Para colmo de males, los agentes de la Caminera le aplicaron el ka’utest y llamativamente dio negativo.

Su vehículo quedó incautado en la sede policial tras poner en jaque la seguridad de toda la fiesta motor. El sujeto terminó aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía de turno por su colosal irresponsabilidad.