[VÍDEO] “La Joya” está on fire y marcó golazo para el Ipswich Julio Enciso marcó un golazo para su equipo en la Premier League, dejando en evidencia su gran momento.

El delantero de la Selección Paraguaya, Julio Enciso, terminó siendo la salvación de su equipo, el Ipswich Town, que la estaba pasando mal frente al Hull City en el choque de la fecha 9 de la Premier League Inglesa, marcando un verdadero golazo luego de sacarse de encima a dos jugadores rivales y pegarle de zurda.

El guaraní venía de anotar en la fecha anterior frente al Nottingham Forest y ahora sumó otro tanto a su cosecha personal. El Ipswich comenzó ganando el partido con el tanto de Florentino Luís a los 22 minutos, pero en el complemento, Tim Iroegbunam y Oliver Mcburnie dieron vuelta las cosas en el encuentro.

Ya sobre los 74 minutos, el paraguayo apareció con su sello de calidad característico, sacó un remate fenomenal y estableció el 2-2. Este es el segundo tanto del Albirrojo en esta temporada en la que volvió al fútbol inglés, con una compra histórica del Ipswich al Racing de Estrasburgo de Francia.