A los 45 años, doña construirá su propio hogar: “Estoy muy emocionada” Se capacitó en albañilería, plomería y electricidad al igual que varias otras mujeres del bañado Tacumbú.

¡Kuña guapa con todas las letras! Una pobladora del bañado Tacumbú finalmente podrá “tocar el techo con las manos” y tras 45 años de vivir en una zona inundable en la zona ribereña podrá tener su propia en el nuevo barrio Tacumbú que se está construyendo en la Costanera Sur. Pero con la salvedad de que ¡ella misma construirá su propia casa!.

La misma forma parte de un grupo de 47 vecinos capacitados a full por la organización Camsat, en donde aprendieron todos los oficios que requiere la construcción de una vivienda. “Aprendimos de todo: albañilería, plomería, electricidad y hasta manejo de maquinarias pesadas”, contó orgullosa Elena Sosa a diario Crónica.

Ante la consulta de qué es lo que siente por saber que está construyendo su propia casa expresó que “estoy muy emocionada, la verdad no me lo esperaba, hemos tenido muchas propuestas de trabajo pero jamás pensé que estaría construyendo mi propia casa. Esto es algo único”.

Lo más llamativo del caso es que este grupo de vecinos que aprendieron de este oficio son en su mayoría mujeres. Doña Elena contó del porqué se dio esta situación. “¿Por qué los hombres hacen y nosotras no vamos a poder hacer? Por eso nos decidimos en capacitarnos nosotras también y trabajar en este proyecto”, tiró con tremenda garra la trabajadora.

El proyecto contempla la entrega de 1.500 viviendas en el Nuevo Barrio Tacumbú hasta llegar a 2.500 familias, el cual estaría beneficiando aproximadamente a 10.000 personas.

Pueden trabajar igual que los hombres

Lejos de esperar sentadas, las mujeres le meten pata a los trabajos pesados y el calor intenso y cobran un sueldo digno. “Nosotras hacemos de todo, la mezcla, colocamos los cordones de la vereda, los adoquines y los cimientos. Estamos trabajando ahora en la primera etapa que es preparar las cañerías, al red eléctrica y las calles antes de levantar las paredes”, explicó la mujer.

La doña es madre soltera, jefa de hogar y saca adelante a sus 3 hijos, uno de 27 y dos menores de 13 y 15 años. La vida la golpeó durísimo con la pérdida de su hijo mayor, fallecido en la explosión de una barcaza hace unos meses.

Pese a semejante dolor, no bajó los brazos y le pone el pecho a la pala y a la cuchara de albañil. “En diciembre empezaremos a construir las viviendas, luego de terminar toda la primera parte. A mí me tocará un coqueto departamento con 2 piezas, sala cocina y lavadero. Mi papá que ya es de tercera edad también será beneficiado con una casa propia”.

Construirá en total 2500 vivienda en el nuevo complejo habitacional.

Fin a las inundaciones

La doña comentó que por fin dejará de sufrir las inundaciones a la que le tocaba pasar con cada lluvia. “Lo más lindo va a ser tener nuestro techo propio y no sufrir nunca más con las inundaciones. Yo vivía cerca del astillero Aguapé, y siempre sufríamos con la familia las inundaciones del río, porque estábamos en una zona muy baja”.