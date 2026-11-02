¡ÑANDEJARAAA! Ramonita Vera mostró cómo quedó luego del tuneado😍

La cantante Ramonita Vera compartió en redes sociales unas instantáneas para el infarto de su paseo de este finde al famoso Salto Cristal, ubicado en Ybycuí.
La artista aprovecho el calorcito para pegarse una escapada al arroyo para desconectarse de los escenarios y regalarse un tiempo de calidad en uno de los lugares más hermosos y emblemáticos del país.
“Hoy me animo a lucirme sin miedo, sin esconderme y disfrutando de cada parte mío.Me encanta poder compartir esta etapa, ver los cambios que voy experimentando y disfrutar de cómo mi cuerpo va evolucionando. Lucir un abdomen más definido y sentirme cada día más cómoda y segura conmigo misma es parte de este camino”, escribió la cantante en su Instagram.
Ramonita explicó que su nueva imagen es fruto de mucho sacrificio, dedicación y manos de profesionales, “el cuerpo que hoy estoy luciendo también es fruto del trabajo, la dedicación y las manos profesionales del @dr.mcarv. Gracias, doctor, por su talento, su profesionalismo y a todo su equipo por acompañarme tan de cerca durante todo este proceso, desde el primer día hasta cada etapa de mi recuperación. vamos por los 2 meses”.
“Cada proceso lleva su tiempo y todavía hay cambios por delante, hoy elijo disfrutar del presente, valorar cada avance y sentirme feliz con esta decisión”, posteó finalmente en las redes sociales.