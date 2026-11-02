¡Aclaración! Nadia Portillo explicó a la madrina de Olimpia el alcance de su registro La madrina de Olimpia Rosy Alderete había socializado en redes que “La Madrina” era una marca registrada de su propiedad y se armó el moquete digital…

La madrina de Olimpia Rosy Alderete había socializado en redes que “La Madrina” era una marca registrada de su propiedad y se armó el moquete digital en internet.

Ahora katu se sumó la cantante Nadia Portillo, quien le tiró más combustible al incendio en Instagram con su posteo en la publicación de Rosy sobre el tema de la marca haciendo una “aclaración” sobre el registro de marcas y sus respectivas categorías.

Nadia explicó que ser titular de una marca, no significa que la misma tenga la exclusividad de uso de esa denominación en todos los rubros, porque existen diversas categorías ndaje.

“Ahí dice ‘categoría 25’ que sería para prendas, calzados, las marcas tienen categorías dependiendo de donde las vas a usar. Ese registro se hace para cada categoría, si vas a usar para peluquería, es otro número registro, para grupo musical ‘categoría 40’, un registro no abarca tooodoos los usos, hay que registrar para cada uso que le vas a dar. Nadie me pregunto, gracias”, posteó la cantante en la publicación de la madrina de Olimpia.