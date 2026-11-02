Acorralaron y balearon a un arriero Se presume que la víctima fue un hincha de Olimpia y los atacantes barras de Cerro Porteño.

¡Feroz emboscada en la calle! Apuñalaron a tiros y garrotazos presuntamente a un hincha de Olimpia en pleno barrio Pinozá de Asunción. La víctima fue identificada como Darío Rubén B. C. (42), quien terminó herido de gravedad. El sangriento sarambi oiko sobre la concurrida avenida General Santos esquina 29 de Septiembre, Asunción.

Cámaras de seguridad pillaron cómo una patota lo acorraló a pie mientras otros le cerraban el paso en moto. Se presume que sean barras bravas de Cerro Porteño los autores. El don intentó correr con todita su fuerza, pero los violentos atacantes lo alcanzaron sobre la vereda.

Uno de los motoqueiros bajó con arma de fuego en mano y le encajó un plomazo a quemarropa en la cintura. Para rematar la cobarde agresión, el resto del grupo le propinó una feroz golpiza con un palo en el suelo. Paramédicos del SEME auxiliaron de urgencia al karai y lo trasladaron intubado hasta el Hospital de Trauma.

El subcomisario Ricardo Chaparro, de la comisaría 7ª, investiga si el feroz ataque fue obra de barras bravas. Aunque no llevaba distintivo de ningún club, los polis analizan las imágenes para dar con los malevos.