Alliana deja en suspenso su candidatura presidencial Pedro Alliana anunció que posterga su precandidatura presidencial para concentrarse en la situación financiera del país. Aclaró que no renuncia a sus…

Pedro Alliana anunció que posterga su precandidatura presidencial para concentrarse en la situación financiera del país. Aclaró que no renuncia a sus aspiraciones.

El actual vicepresidente Pedro Alliana anunció que pone en pausa su precandidatura presidencial con miras a las elecciones de 2028. La decisión implica postergar los movimientos vinculados a su proyecto electoral, aunque aclaró que mantiene sus aspiraciones. “Hoy estoy tomando esta decisión de poner un poco en pausa este tema de mi candidatura”, expresó.

El vicepresidente precisó que su decisión representa una postergación y no una salida de la carrera presidencial. “Se trata de postergar, no de renunciar. Hay que arreglar la casa”, manifestó. También queda pendiente su compañero de fórmula

La pausa alcanza también a la definición de quién podría acompañarlo en una eventual chapa presidencial. Alliana afirmó que tiene en mente a una persona para ocupar ese lugar, pero evitó revelar su identidad.

Consultado sobre el ministro Marco Riquelme, señaló que lo considera una persona con aportes para el país y que no le desagrada la posibilidad de que integre su fórmula.

Por ahora, el vicepresidente no estableció una fecha para retomar las actividades de su proyecto presidencial ni para anunciar a su eventual compañero de fórmula.