Bombero iba para salvar una vida, volcó y murió anga

¡Héroe de luto! Un bombero voluntario perdió la vida tras volcar cuando iba a salvar vidas. El trágico percance oiko sobre la ruta PY02, a la altura del kilómetro 191, en el ex Campo 9, hoy día Juan Eulogio Estigarribia. El móvil AM-943 de la brigada K61 de San Bernardino iba a toda bala para apoyar en un feroz siniestro.

Se dirigían al masivo incendio de la fábrica Alcotec cuando el camión perdió el control y volcó feo. El chofer del autobomba, identificado como Jorge Luis L., falleció atrapado bajo la pesada máquina. Sus camaradas quedaron destrozados al no poder hacer nada para rescatar a su hermano de causa.

Su acompañante, el péndex Fernando Nahuel M. (21), se salvó de milagro entre los hierros retorcidos. El joven rescatista fue auxiliado de urgencia y permanece internado en grave estado en un hospital.

La noticia causó un feroz quebranto en la muchachada de amarillo que no encuentra consuelo ante el dolor. El valiente voluntario partió al más allá cumpliendo con honores su noble misión de servir al prójimo.