Buscan 40 estudiantes de Derecho para trabajar y ganar hasta G. 10 millones Una buena oportunidad se abre para los estudiantes de Derecho que están buscando trabajo y quieren empezar a ganar su platita sin necesidad de tener …

Una buena oportunidad se abre para los estudiantes de Derecho que están buscando trabajo y quieren empezar a ganar su platita sin necesidad de tener experiencia. La ANR lanzó una convocatoria para llenar 40 puestos laborales en el área de cobranzas. La cita está marcada para este jueves 5 de noviembre, de 9:00 a 12:00, en la Junta de Gobierno ubicada sobre 25 de Mayo y Tacuarí, en Asunción.

Lo mejor de todo es que los interesados no necesitan tener experiencia previa ni llevar currículum. Tampoco importa si están empezando recién la carrera o si ya están en los últimos años de la facultad, porque habrá capacitación para los seleccionados. Los puestos son para trabajar en cobranzas de bancos, financieras y comercios.

Los estudiantes podrán desempeñarse en distintas áreas. La propuesta incluye un sueldo fijo desde el mínimo legal, más comisiones sin límite. Incluso, dependiendo del rendimiento, los ingresos extras podrían llegar a unos G. 10 millones.