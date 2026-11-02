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Cable de la ANDE mató a una vaca

Un verdadero peligro están viviendo los pobladores de la zona baja del barrio Potrero Cué, de Coronel Oviedo, donde un cable de la de la ANDE cayó y …

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La vaquita murió electrocutada anga.

Un verdadero peligro están viviendo los pobladores de la zona baja del barrio Potrero Cué, de Coronel Oviedo, donde un cable de la de la ANDE cayó y entró en contacto con el agua acumulada en la calle, convirtiendo el lugar en una trampa mortal. El hecho ocurrió este lunes al mediodía y ya dejó como víctima a una vaca que murió electrocutada tras entrar en contacto con el agua electrificada.

Una vecina del sector, contó que circulaba en moto junto a su hija cuando ambas pasaron por el lugar y sintieron la peligrosa descarga eléctrica. Por fortuna, llevaban calzados de goma y pudieron salir sin sufrir lesiones. La mujer también relató que la vaca no tuvo la misma suerte y terminó muriendo electrocutado.

Ante el grave peligro, los vecinos piden a gritos la presencia urgente de los funcionarios de la ANDE para cortar la corriente y solucionar el problema antes de que ocurra una tragedia mayor.

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