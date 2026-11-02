Cable de la ANDE mató a una vaca Un verdadero peligro están viviendo los pobladores de la zona baja del barrio Potrero Cué, de Coronel Oviedo, donde un cable de la de la ANDE cayó y …

Un verdadero peligro están viviendo los pobladores de la zona baja del barrio Potrero Cué, de Coronel Oviedo, donde un cable de la de la ANDE cayó y entró en contacto con el agua acumulada en la calle, convirtiendo el lugar en una trampa mortal. El hecho ocurrió este lunes al mediodía y ya dejó como víctima a una vaca que murió electrocutada tras entrar en contacto con el agua electrificada.

Una vecina del sector, contó que circulaba en moto junto a su hija cuando ambas pasaron por el lugar y sintieron la peligrosa descarga eléctrica. Por fortuna, llevaban calzados de goma y pudieron salir sin sufrir lesiones. La mujer también relató que la vaca no tuvo la misma suerte y terminó muriendo electrocutado.

Ante el grave peligro, los vecinos piden a gritos la presencia urgente de los funcionarios de la ANDE para cortar la corriente y solucionar el problema antes de que ocurra una tragedia mayor.