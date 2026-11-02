Cable suelto de la ANDE mató a niña de 3 años Ocurrió en el distrito de Repatriación, Caaguazú.

¡Feroz tragedia y luto! Un cable suelto de la ANDE electrocutó y mató a una niña de 3 añitos. La terrible desgracia oiko este domingo a eso de las 17:00 en la compañía Jagua Kai de Repatriación. La inocente criaturita, identificada con las iniciales L.J.S., salía de su casa con todita la ilusión.

Iba cruzando la calle camino a la vivienda de su querido abuelo para visitarlo como siempre hacía. En ese fatídico segundo, un cable del tendido eléctrico se soltó de arriba y le cayó de lleno encima. La tremenda descarga fulminante alcanzó a la mitã’i y la dejó tendida en el suelo en seco.

Desesperados familiares la auxiliaron y la llevaron volando hasta el Hospital Distrital de la zona. Pese a los esfuerzos, los médicos confirmaron que la pequeña angelita ya llegó sin signos vitales.

Peritos de Criminalística y la Fiscalía se constituyeron en el lugar para levantar evidencias del sarambi. La comunidad entera llora con rabia y dolor la partida de la nena por culpa de la desidia estatal.