Cantó con su amor en el show del Buki “O me voy o te vas”, es la canción que corearon fuertísimo Sole Cardozo y su ména Alexis Vera. Los dos aparecieron en acción en las historias de la r…

“O me voy o te vas”, es la canción que corearon fuertísimo Sole Cardozo y su ména Alexis Vera. Los dos aparecieron en acción en las historias de la rubiaza más hermosa del país. En charla con Crónica la cuerona dijo que fue por primera vez a vivir el concierto del artista mexicano y fue como una cita romántica porque fue con su amor.

En la previa del show anunció que “Inventame”, sería una de las canciones que más le haría vibrar. “Hoy sí y por primera vez porque estoy muy bien acompañada”, he’i refiriéndose a su galán con quienes se mostraron muy románticos voi.

La exconejita subió varias historias cantando las canciones del charro. Muy fanática ra’e es de lo romántico y con esto dejó en evidencia sus gustos musicales.