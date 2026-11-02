Comisario he’i que evitaron peores incidentes El subjefe de eventos de la Policía habló después de todo el bolonqui que se armó este pasado domingo en el Clásico que se jugó en La Nueva Olla.

Los fanáticos cerristas invadieron el césped de la Nueva Olla y se enfrentaron con la policía.

Los hechos de violencia lamentablemente volvieron a presentarse en el Superclásico del fútbol paraguayo, con numerosos hinchas de Cerro Porteño lanzándose de todo con la Policía y luego ingresando al campo de juego ya cuando el partido había terminado. El Comisario Isidro Benírez, subjefe de eventos, habló sobre todo el desastre.

El uniformado dijo a La Tribu 1120 AM que el primer incidente fue el que se registró después del segundo gol de Olimpia, y el baile de Romeo Benítez en el córner. Varios hinchas de preferencia intentaron llegar hasta el banco franjeado y llegaron a tirar botellas y hasta sillas a los jugadores del Decano.

Según el comisario, “en forma inmediata el personal de eventos reforzó la seguridad para calmar la situación. El partido se detuvo por cinco minutos”. Poco después, comenzaron los problemas en la parte alta de plateas, con Benítez explicando que “aficionados cerristas violentaron la divisoria para ingresar y dirigirse hacia el sector de platea Pettengill con el fin de lanzar todo tipo de objetos. De forma inmediata el personal de eventos acudió hasta el sitio para dividir y hacer retroceder a ese grupo”, explicó.

Finalmente agregó que “culminado el partido se tuvo el último incidente en la puerta de emergencia de norte. El personal de eventos estuvo atajando el portón tratando de realizar la contención. Así y todo, se cae el portón e ingresan los hinchas. Al ingresar se solicita el apoyo correspondiente y el personal antidisturbios ingresa al campo de juego y se produjo la aprehensión de cuatro personas, que quedaron a cargo de la Fiscalía”.

Añadió que dos efectivos policiales resultaron heridos pero ya fueron dados de alta para este lunes.