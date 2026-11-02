El famoso “si nosotros estábamos” de Mareco El ex central azulgrana publicó una foto junto a Aquiles y al “Memo” diciendo lo que pasaría si Romeo Benítez hacía su bailecito en el córner con ellos en la cancha.

Víctor Hugo Mareco, ex central y campeón con Cerro Porteño, irónicamente formado en Olimpia, habló con el Super Deport de La Tribu 1120 AM acerca de la picante historia que publicó en su cuenta de Instagram junto a otros dos ex referentes del Ciclón, Carlos Aquiles Baéz y Guillermo Beltrán, diciendo: “Si nosotros estábamos ningún pingüino hacía un bailecito en el córner”.

La publicación hace referencia al baile que hizo Romeo Benítez luego de meter el segundo gol de Olimpia en La Nueva Olla, algo que fue interpretado por la muchachada azulgrana como una provocación, y que terminó desatando que los perros de preferencia intentaran llegar hasta el banco del Franjeado, incluso intentando acertar a los jugadores rivales con sillas.

“Acá no se discute el triunfo de Olimpia, pero lo que hizo Romeo fue una falta de respeto hacia la gente. Desde mi punto de vista, tenía que haber sido echado ese muchacho- Nadie iba a decir nada, ya que era una obvia provocación, y si yo estaba, eso no iba a pasar”, aseguró el ex central.

Mareco, Aquiles y Beltrán fueron referentes de Cerro durante la época en la que el azulgrana dominaba en los Clásicos. En el caso del central, es muy recordado su gol ante el Franjeado en un choque disputado en el Defensores que acabó con el Ciclón ganando 4-1.

Por su parte, el “Memo” se cansó de hacerle goles a Olimpia tanto durante su exitosa etapa en Cerro como incluso en otros clubes como Nacional, mientras que Aquiles siempre ha sido considerado un símbolo para la hinchada azulgrana.