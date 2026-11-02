El “Melli” esperanzado con volver a Cerro Óscar Romero expresó su deseo de volver para ayudar al Ciclón el próximo año luego de un 2026 para el olvido.

El ex jugador de Cerro Porteño, Óscar Romero, actualmente en el Huracán de Argentina, oñe’e en exclusiva con La Tribu 1120 AM después de una nueva derrota del Ciclón en el Clásico ante Olimpia en La Nueva Olla. El “melli” afirmó que “ojalá se dé la vuelta a Cerro Porteño para el 2027”, revelando que se encuentra hablando con el presidente Blas Reguera.

Tanto Óscar como su hermano Ángel llevan fuera de Cerro Porteño más de una década, habiendo sido dos de los canteranos más exitosos sacados por el Ciclón en los últimos 15 años. Fueron campeones invictos en el Clausura 2013 junto a Francisco Arce como DT, y coincidieron con otro juvenil que llegaría lejos: Miguel Almirón.

Desde hace ya varios años se viene especulando con la vuelta de ambos mellizos, y aunque la dirigencia anterior constantemente intentó traerlos, ellos nunca aceptaban prefiriendo seguir jugando en el exterior.

Ni Ángel ni Óscar se encuentran pasando por su mejor momento, ya que este último no suele brillar demasiado en Huracán, y el primero es un suplente que casi no tiene minutos en el Boca Juniors de Arruabarrena que jugará la final de la Copa Sudamericana ante el Mineiro.