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El río Paraguay sigue bajando y ya está en 2,57 metros en Asunción

El río Paraguay sigue perdiendo altura en la Bahía de Asunción. Este lunes 2 de noviembre volvió a bajar otros nueve centímetros y quedó en apenas 2,…

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El nivel del río Paraguay sigue bajando en Asunción.

El río Paraguay sigue perdiendo altura en la Bahía de Asunción. Este lunes 2 de noviembre volvió a bajar otros nueve centímetros y quedó en apenas 2,57 metros.

Según los registros de Meteorología e Hidrología, la bajante continúa después de que la semana pasada el cauce llegara a los 3,02 metros. La disminución se da luego de varios días con pocas lluvias.

Aunque se anuncian nuevas precipitaciones y tormentas en distintos puntos del país, hasta ahora el agua caída no fue suficiente para frenar el descenso del río en la capital.

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