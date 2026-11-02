Entre 10 y 13 jugadores menos, he’i el presi El presidente de Cerro Porteño ya va anticipando una reducción pesada del plantel para el 2027 después de perder el Clásico en La Nueva Olla ya otra vez.

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, habló con el programa La Gran Jugada sobre una nueva derrota del Ciclón en el Clásico ante Olimpia en La Nueva Olla. Insistió en el recorte jefe que sufrirá el plantel azulgrana luego del mal año que se tuvo, diciendo que actualmente son 43 los integrantes del equipo principal.

Según Reguera, el objetivo es que ese número se reduzca a entre 30 y 33 jugadores, por lo que entre unos 10 y 13 integrantes del plantel van a terminar rajando de alguna u otra manera. Admitió que el plantel no está respondiendo con el carácter que partidos como el del domingo exigen.

Blas manifestó también que Gustavo Costas y sus colaboradores seguirán estando al frente del equipo para la reestructuración del próximo año, asegurando que ya tienen un proyecto 2027 fijado con todos ellos. Reconoce que no ganar la Copa Paraguay sería un fracaso, pero aún así, aseguró que Costas se quedaría.

Negó que vaya a renunciar, diciendo directamente que eso es de cobardes, y que tanto él como su equipo sabían muy bien que recibían un Cerro en un estado bastante complicado.