Falleció el arriero que se hizo viral por tener un romance con su yerno Edielson Alexandre Oliveira se hizo viral en Brasil, cuando su hija descubrió que andaba de romance con su yerno, péa he’ise con el marido de su hija…

A la derecha el padre recientemente fallecido, junto a su hija y a su yerno/pareja

Edielson Alexandre Oliveira se hizo viral en Brasil, cuando su hija descubrió que andaba de romance con su yerno, péa he’ise con el marido de su hija, Juninho Virgilio de 48 años.

El hombre sufrió un accidente en moto en Río Grande do Sul, fue trasladado al hospital pero no resistió.

El secreto de este hombre explotó en redes sociales cuando su hija Camila Oliveira descubrió que su marido le engañaba con su propio padre.

El caso viene de años, y jepillá se había dado cuando la mujer revisó el celular de su papá y encontró chats y fotos comprometedoras entre los dos arrieros, quienes ndaje se declaraban su amor.

La mujer engañada no solo por su marido sino también por su propio padre, decidió imprimir los chats y pegar por toda la ciudad.