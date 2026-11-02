Fiscalía mete presión para que Hernán Rivas cumpla 8 años de prisión El Ministerio Público no quiere que se toque la condena de ocho años de prisión contra el exsenador Hernán David Rivas Román y pidió a la Cámara de A…

El Ministerio Público no quiere que se toque la condena de ocho años de prisión contra el exsenador Hernán David Rivas Román y pidió a la Cámara de Apelaciones que confirme la sentencia tal como fue dictada.

Los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron su respuesta a la apelación que metió la defensa del exparlamentario, que busca revertir la condena.

Rivas fue sentenciado el pasado 24 de septiembre a ocho años de cárcel, luego de que el Tribunal de Sentencia lo encontrara culpable de producir documentos públicos con contenido falso y utilizarlos.

La Fiscalía rechazó uno por uno los argumentos presentados por los abogados defensores y sostuvo que no hay motivos para volver a discutir las pruebas ni revisar nuevamente lo que ya fue analizado durante el juicio.