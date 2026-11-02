Fueron ovacionados en el Jockey Club ra’e El cantante yanqui, con ascendencia puertorriqueña, Marc Anthony y nuestra reina Nadia Ferreira sorprendieron al rollo con su presencia en primera fi…

El cantante yanqui, con ascendencia puertorriqueña, Marc Anthony y nuestra reina Nadia Ferreira sorprendieron al rollo con su presencia en primera fila en el concierto de Marco Antonio Solís. El furor que generó la pareja cuando fueron enfocados por las cámaras fue impresionante. Al toque los fanáticos empezaron a murmurar que canten una juntos.

Al término de la presentación, el mexicano invitó a la pareja a subir a escenario. El marido de la villarriqueña más hermosa del país tiró: “Que viva Paraguay”, para enloquecer a loperro. Ambos músicos se regalaron un fuerte abrazo y antes de bajar del escenario, para mostrarle su admiración Marc hizo reverencia al “Buki”.