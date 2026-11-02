Ganó Olimpia y habrá festival de tortilla ra´e Ana Laura Chamorro deja todo en cada superclásico, la fanática del azulgrana es parte de la jerga pelotera y la semana pasada había encendido el encu…

Ana Laura hizo un baile hot de funky para calentar la previa al debut de Cerro en la Copa.

Ana Laura Chamorro deja todo en cada superclásico, la fanática del azulgrana es parte de la jerga pelotera y la semana pasada había encendido el encuentro entre los archirivales paraguayos con una apuesta a Osmar Suarez, donde la consigna fue si es que perdía Cerro Porteño, la locutora debía preparar tortilla y llevar a Rompe Stream para que loperro saboreen el manjar durante la transmisión.

La cuerona se prepara para cumplir con la apuesta y contó que, “voy a hacer la tortilla con mi mamá. Bien casero y voy a llevar en el programa del miércoles, en la trasmisión que vamos a hacer en Mau Mau. Entonces pago mi apuesta e inauguramos nuevo lugar de nuestro stream”, contó la hincha del ciclón.

Ana Lau viene de mala racha con las apuestas, detrás del ciclón, en lo que va del año, todavía no pudo concretar una buena y suman las anécdotas con el pago de apuestas. En esta ocasión tocó tortilla y superpancho para el rollo.