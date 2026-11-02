Graciela Núñez lanzó una carta abierta a la fiscala de su caso La exmodelo Graciela Núñez quien está con medidas alternativas a la prisión por un supuesto hecho de violencia doméstica, siendo ella la víctima de l…

La exmodelo Graciela Núñez quien está con medidas alternativas a la prisión por un supuesto hecho de violencia doméstica, siendo ella la víctima de los hechos denunciados, publicó una carta abierta en las redes sociales dirigida a la fiscal del caso, Sonnia Carolina Spezzini Moscarda.

La fiscal sacó la nalga de la jeringa mediante una nota aclarando que ella ndaje no tiene nada que ver con el arresto domiciliario y el monitoreo con tobillera electrónica le corresponde a otro juzgado ndaje.

“Señora Fiscal Sonnia Carolina Spezzini Moscarda: He leído su comunicado y considero necesario aclarar algo fundamental: NADIE LA HA RESPONSABILIZADO POR MI ARRESTO DOMICILIARIO (sic). Por lo tanto, resulta innecesario que dedique parte de su aclaración a explicar medidas cautelares correspondientes a otras causas judiciales, el cuestionamiento hacia su actuación es concreto y no debería confundirse con otros procesos”, decía en la primera parte el comunicado de Graciela.

Luego, afirmó que ella fue la fiscal encargada de investigar su denuncia por violencia familiar el pasado 10 de junio de 2026 ndaje. “La imputación contra mi denunciado se produjo recién el 20 de agosto, dos meses y diez días después. Mi pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué hizo concretamente para protegerme durante ese tiempo?”.“Usted enumera diligencias investigativas, pero no especifica las fechas en que fueron realizadas ni explica qué medidas de protección efectiva se implementaron oportunamente.Tampoco explica por qué la custodia policial se dispuso cuando yo ya me encontraba bajo arresto domiciliario”.

Graciela comentó que el escrito de la letrada habla de causas que no constituyen el objeto de su reclamo, “no confunda los expedientes. No desvíe el objeto del cuestionamiento, mi representación legal ha cuestionado formalmente su actuación y lo que corresponde es que esos cuestionamientos sean examinados con transparencia y respaldo documental”.

“No estoy solicitando explicaciones sobre quién ordenó mi arresto, estoy solicitando explicaciones sobre cómo actuó usted frente a mi denuncia y qué hizo para garantizar mi protección, porque reconocerme públicamente como víctima no responde por sí solo a esas preguntas. No necesito que me explique las causas en las que estoy imputada, las conozco perfectamente”.

Y Graciela comentó finalmente que la sociedad merece claridad y respuesta a las mujeres que acuden a la justicia.