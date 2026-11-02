¿Habrá sopa después del programa? ¡Ndira! Un momento gracioso, pero algo incómodo a la par se vivió durante el programa Pido la Palabra del periodista Gustavo Fretes, en La Tribu 650 AM, cuan…

Un momento gracioso, pero algo incómodo a la par se vivió durante el programa Pido la Palabra del periodista Gustavo Fretes, en La Tribu 650 AM, cuando el locutor le puso en aprietos a su entrevistado Maxi Ayala, director general del Registro Civil. Resulta ser que el invitado contó que el 15 de noviembre habrá un casatón, pea he’ise hína que “Paraguay se casa 2026”, será en los próximos días.

Ahí darán el sí 500 personas, Fretes le consultó a Ayala por su estado civil y le respondió que está de novio hace cinco años. El retruco del conductor fue mortal porque le dijo que debe ser el ejemplo y casarse. Todo sonrojado el director he’i, “eso lo que siempre me dice mi novia, que yo le caso a todo el mundo, parece que me voy a tener que casar”.