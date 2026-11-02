Instituciones se unen para proteger a los peluditos afectados por las inundaciones Cuando el agua sube y las familias tienen que salir corriendo de sus casas, los perros y gatos también sufren las consecuencias. Muchos quedan a la d…

Cuando el agua sube y las familias tienen que salir corriendo de sus casas, los perros y gatos también sufren las consecuencias. Muchos quedan a la deriva, sin comida, sin techo y expuestos a todo tipo de peligros.

Para darles una mano, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de Defensa Animal firmaron un acuerdo para ayudar a las mascotas, la idea es ndaje que los animalitos no queden abandonados a su suerte.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, explicó que pondrán a disposición los contactos con distintas empresas para conseguir apoyo cuando los animales estén en peligro por las fuertes lluvias y las inundaciones.

Por su parte, Héctor Rubín, titular de Bienestar Animal, señaló que el acuerdo también busca dar un empujón a los negocios relacionados con las mascotas, teniendo en cuenta que cada vez más paraguayos invierten en balanceados, remedios, ropitas, accesorios y otros productos para sus compañeros de cuatro patas.

Según destacó, este crecimiento demuestra que la gente está tomando más conciencia sobre el cuidado responsable de sus mascotas. De esta manera, el convenio apunta a dos cosas: dar una mano a los animalitos que sufren por las inundaciones y abrir más oportunidades para quienes trabajan en el rubro de productos y servicios para mascotas.