Fanática paraguaya de BTS denunció ser maltratada por rapais La creadora de contenidos y cosplayer paraguaya, conocida en redes como Gim-Nyu, rompió el silencio en la web tras asistir al esperado concierto de l…

La creadora de contenidos y cosplayer paraguaya, conocida en redes como Gim-Nyu, rompió el silencio en la web tras asistir al esperado concierto de la banda surcoreana BTS en la ciudad de San Paulo, en rapailandia.

Lo que creía que iba a ser el día más feliz de su vida, terminó convirtiéndose en un traumático evento de racismo y agresiones ndaje.

Gim-Nyu relató en Treads la amarga experiencia en que le tocó atravesar en el estadio rapai, a causa de la mala organización y la actitud intolerante de varios fanáticas rapais arruinaron por completo el show para la paraguaya que viajó hasta allá para ver a sus ídolos.

“Casi 10 años de espera para que las ‘B-army’ (fanáticas rapais de los BTS) me arruinaran la experiencia que más soñé en toda mi vida, solo por ser extranjera. Que me agredieran, insultaran y se burlaran de mí por hablar español es algo que nunca pensé que podía pasarme. No pude ver ni las pantallas, se comportaron como animales”, expresó profundamente dolida la tiktokera.

La compatriota he’í que el recinto hubo una evidente sobreventa de entradas, lo que dejó casi sin espacio al público que generó tensión entre las seguidoras de los corecos.

Lejos de ser un caso aislado, la creadora de contenidos señaló que el acoso hacia la delegación de Army paraguaya fue generalizado dentro del estadio. “San Pablo fue el peor país dentro del tour para Army, primero por la mala organización y segundo porque son súper racistas y xenófobos. BTS podrá decirles cosas lindas, pero ellos no fueron agredidos por ser coreanos; yo sí por ser paraguaya”, sentenció firmemente.

Aunque Gim-Nyu aclaró que conoció a algunas fanáticas rapais amables en la fila, pero lamentó que en la pista la situación se saliera de control. La army paraguaya concluyó que ama el Brasil pero que no piensa volver nunca ni jamás de los jamases voi a un evento de esta clase en el país vecino.