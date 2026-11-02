“Maravilloso”, tiró “Vita”

Olimpia ganó el cuarto clásico del año y lo disfruta con todo. Pablo “Vitmaina” Sánchez, su DT, lo disfruta como corresponde, con el sabor de alguien que sabe que hizo historia. “Fue maravilloso. El triunfo, por la manera, porque no siempre se puede jugar bien, no siempre se puede ser protagonista. Hoy de hecho no lo fuimos. Sí fuimos un equipo sólido, que manejó los tiempos del partido, los parciales, y demostramos que tenemos jugadores que tienen muchísima jerarquía, Edu (Delmás), Gastón, Richard, todos hicieron un desgaste muy grande y nos dejan felices. Era un domingo para aprovechar que los equipos dejaron puntos en el camino”, tiró el DT.
Eso sí, todavía no se ganó nada he’i. “No iba a ser determinante, pero sí muy importante, soñábamos con que nos vaya bien. Ahora nos toca una semana con mucha competencia, no hay para relajarse, íntimamente seguro cada uno con sus amigos y familia lo hará. Pero a dar vuelta rápido la página para mirar lo que viene porque no será para nada fácil”, agregó.
Con respecto al hecho de haber hecho historia al ganar los cuatro clásicos del año, “Vita” señaló: “Me da una satisfacción muy grande. Ojalá hubiese sucedido antes. Igual hay una superioridad notoria. Es un dato de color y agradezco ser protagonista. Pero se lo debo a los jugadores y la hinchada. Bienvenido sea. Ojalá que siga yo, y si no el que venga pero que Olimpia siga ganando”, soltó.