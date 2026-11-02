Mató a balazos a su ex y luego se autoeliminó: “Acá te voy a enterrar”, le dijo horas antes Ocurrió en la madrugada de hoy.

¡Lunes sangriento en el Este! Mató a balazos a su exmujer, hirió al novio y se autoeliminó. El feroz hecho oiko en una casita del Km 8 Monday, en la fracción Santa Mónica de CDE. La finada fue identificada como María de Jesús Ramírez, una doña de 39 pirulos.

El atacante fue su expareja, Marcos N. M. (57), quien llegó ciego de celos y furia. El arriero entró de golpe a la vivienda y sin decir una sola palabra empezó a disparar a quemarropa. En el sitio también estaba la actual pareja de la mujer, don Ángel Salvador Escobar Ramírez.

El muchacho ligó varios plomazos de refilón, pero zafó de milagro tras encerrarse en el baño. Al escuchar silencio, el sobreviviente salió y pilló la dantesca escena de los dos cuerpos sin vida. El feminicida ejecutó a su ex a tiros y luego se quitó la vida de un disparo en el sofá. El fiscal Luis Trinidad y peritos de Criminalística levantaron vainillas e investigan la tragedia.

Tras el horrendo episodio salió a la luz un audio en donde la mujer ya vaticinaba lo que iba a pasarle. Inclusive envió un audio a una amiga en donde decía que su ex le iba a matar y le iba a enterrar en un panteón que acababa de preparar en el cementerio de la ciudad. “Es así como dice, ahora vine a corroborar en el cementerio y está el panteón nuevo”, se escucha decir en un audio de la ahora finada que envió a una amiga.