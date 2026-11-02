¡Memes a bulto! El Decano le ganó avei al Ciclón en las redes sociales El súper clásico paraguayo no solamente se jugó en el gramado de la Nueva Olla azulgrana sino que continuó a full en las redes sociales, donde los ol…

El súper clásico paraguayo no solamente se jugó en el gramado de la Nueva Olla azulgrana sino que continuó a full en las redes sociales, donde los olimpistas desataron toda su picardía para burlarse del tradicional rival luego del “zapatillazo” a domicilio.

La cuenta oficial de Olimpia en X no escatimó para burlarse del Ciclón de barrio Obrero y publicó unos memes geniales, teniendo al “capi” Richard Ortiz como protagonista central de las tomaduras de pelo.

“No hay más chico”, pusieron en uno de los memes, donde se ve la zapatilla en los pies de Ortiz.

En otra imagen se le ve Richard Ortíz y a Bryan Bentaberry consolando a Pablo Vegetti del Ciclón, acompañado de la frase: “Arriba, no pasa nada. Papá siempre va a estar para los días difíciles”

Upei, las famosas sillas blancas de plástico en medio del gramado del estadio de Cerro Porteño, y el más burlón de todos, con la frase “Ganó tu papá 0-2”.