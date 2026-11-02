Mirá el drástico cambio que tuvo “Torito” Bogado El expelotero Cristhian “Torito” Bogado tiró que la gente ve solo la parte física, pero detrás de todo eso hay una historia fuerte y un trabajo mental que hicieron que todo el cambio sea posible.

Loperro ya le estaban matando en los comentarios a “Torito” Bogado, diciendo que “hendy” con él y que “no tiene ni para comer”, por eso ndaje anda así.

En charla con Crónica contó la realidad del cuento, “el motivo del cambio fue que, como bien saben todos, tenía orden de captura. Esa situación me toco mucho, me bajoneó mucho, porque estuve encerrado en mi casa 90 días y mentalmente estaba destruido”, relató de entrada y dijo cómo vivió los días donde el tiempo que la justicia estaba tras sus pasos.

Lo purete es que un instructor le invitó a entrenar para cambiar de hábitos y levantarse del crítico caso que atravesaba. “Ahí conozco a este muchacho del gimnasio que se llama Manuel Arévalos. Me empieza a llamar, a preguntar de cómo estoy y me dice que vaya a entrenar, porque eso me haría bien”, detalló cómo empezó a trabajar para marcar los abdominales.

“Desde ahí que fui me ayudó bastante en lo mental, empecé a salir a flote e ir al gimnasio. Tener una persona que esté constantemente pendiente de si estaba bien o estaba mal me ayudó bastante, porque la pasé muy mal esos 90 días. Después como todos saben pude solucionar el tema con la mamá de mi hijo”, tiró a Crónica el excapo del chute.

“Con el tiempo empecé a ver los resultados estéticamente y la verdad que me gustó. Empecé a mirarme en el espejo y veía un cambio total en mi cuerpo y también en lo mental que me ayudó bastante. Me encontré con Dios, me dio esa posibilidad de volver a salir de ese mal momento que estaba pasando”, he’i.

Lo purete es que el deporte vuelve a ser parte de su vida, “hoy día la verdad que entreno todos los días, se volvió un hábito. Me volví adicto al gimnasio y todo es natural sin ayuda de nada”, contó. Y eso no es todo, comentó que está listo para participar este mes en una competencia de fisicoculturismo en Encarnayork.

“Gracias a esto nos arreglamos”

“Torito” mencionó que luego de todo el guyryry judicial que tuvo con Shirley Reyes, la mamá de su hijo, y la orden de captura que había en su contra, lograron resolver el conflicto. “Gracias a eso solucionamos el tema. El proceso costó, fueron 7 meses de ir a entrenar todos los días. No fue por cambio estético que fui al gimnasio, sino más bien fue por el cambio mental que iba teniendo, que me iba ayudando, me fortaleció mentalmente”, confesó.

Todo el sarambi que pasó sirvió de algo, “en cuanto a mi hijo siempre trato de hablar con él, siempre lo veo. A veces me invita a su partido porque él está en las inferiores de Ameliano. Con la mamá también nos llevamos bien, tratamos de hablar, de dialogar para el bienestar de nuestro hijo”, he’i.

Como en toda historia, están los que apoyan y los que critican. “La mayoría de la gente me apoya porque ven el cambio. Aunque la gente solo ve el cambio físico en las redes, pero a mí me ayuda bastante en lo mental. Me siento bastante bien, quiero seguir en esto. Y si alguien se inspira y quiere hacer un cambio estético, por salud les recomiendo que entrenen, no se van a arrepentir”, finalizó.