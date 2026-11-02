¡Nde Tavy, chinchiii! Quiere volver a donde fue feliz he´i “Un avioncito”, estuvo por Punta Cana en el 2024 y sacó sus mejores cueros para contar en sus redes sociales lo mucho que extraña el lugar donde hace…

“Un avioncito”, estuvo por Punta Cana en el 2024 y sacó sus mejores cueros para contar en sus redes sociales lo mucho que extraña el lugar donde hace unos años fue muy feliz con sus amigas. En el muro de la streamer Ara Santa Cruz hubo lluvia, pero de piropos y fueguitos cuando el rollo vio sus fotos en biquini.

“Estaría necesitando un poco del caribeee. Octubre 2024, viaje a Punta Cana”, escribió en su perfil. Una locura el cuerazo de la influencer, que adornó el paisaje caribeño con su bellura. Los primeros famosos en ponderar fueron su dupla Tobi Rubin, Gus Mancuello y la diosa Putty Orué.

El posteo es un aviso para que nadie se sorprenda si es que aparecen nuevas fotitos desde la orilla del mar y actualizando cuero.