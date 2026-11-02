“No les avisaron parece que están jugando en Cerro” Víctor Hugo Mareco no tuvo miedo de tirarle con todo al plantel azulgrana después de una nueva derrota en el Clásico en La Olla.

El ex central y referente azulgrana, Víctor Hugo Mareco, habló con el Super Deport de La Tribu 1120 AM acerca de la nueva derrota de Cerro Porteño en el Clásico ante Olimpia en La Nueva Olla, apuntando directamente hacia los jugadores del plantel y afirmando que “parece que no les avisaron que están jugando en Cerro”.

Según Mareco, “son unos inocentes, ayer se notaba quien tenía ganas de jugar y quien no. Los centrales de Olimpia te partían al medio si te acercabas al área, y nosotros nada”. Sobre el gol de Eduardo Delmás dijo que “no hay que quitarle mérito al chico, es muy bueno, pero los centrales no pueden marcar con esa pasividad”.

Acerca de porqué Cerro está tan mal, el ex central campeón azulgrana explicó que “trajimos muchos jugadores con nombre y jerarquía, pero se la pasaron en la enfermería, y ayer nunca estuvieron a la altura. Yo te diría que hasta es una falta de respeto jugar así un clásico, no tenemos ninguna idea de juego”.

Opinó también que “yo vi todo el partido, y los centros de los laterales venían desde el mediocampo. Eso te deja en claro que no tenés una idea de cómo llegar al área, la verdad que no se entiende”.

“Antes, cuando nos sacaban, nosotros nos enojábamos, ahora parece que quieren luego que se les saque, todo el equipo está así. Cerro en general, nunca generó nada, no fue peligroso, Olimpia siempre agarraba la segunda pelota y hasta tuvieron más chances para seguir metiendo”, sentenció Mareco.

Para Víctor, “lo que estamos viendo es que muchos de estos jugadores vienen directamente de vacaciones acá, algunos estuvieron dos años lesionados. Esta es una gran oportunidad para jugar con los chicos de la casa, y por lo que se ha visto hasta ahora con los que vinieron, no sería una mala idea”.