Noche inolvidable para los románticos del país Marco Antonio Solís regaló una velada de ensueño a sus fanáticos. Un verdadero espectáculo musical presentó al rollo que fue a verlo y se pasó bien n…

Marco Antonio Solís regaló una velada de ensueño a sus fanáticos. Un verdadero espectáculo musical presentó al rollo que fue a verlo y se pasó bien ndaje porque en el escenario se vio de todo, reflexiones, bailongo, consejos, el artista se lució con un timbal, donde mostró su talento de percusionista avei.

Todos sus clásicos fueron coreados por su gente. El público coincidió en que en sus últimas actuaciones no cantó “Navidad sin ti”, y en esta ocasión varios se fueron preparados con carteles para hacerle ese pedido especial. Lo cierto es que el “Buki” cumplió y aunque dijo, “¿Ya? ¿Tan temprano?”, con su guitarra deleitó una letra y melodía que conmueve a todos los paraguayos. “Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día en que te perdí”, retumbó ahí donde se encontraron todos los románticos.

Una energía muy contagiosa se apoderó del músico de 66 años, que movió el bote con sus bailarinas en varias partes del show. Ya casi al final sonó otro que le pone el corazón tiri al rollo, “Mi eterno amor secreto”, todos se pusieron de pie para cantar, llorar, besar y abrazar mientras el maestro hacía lo suyo. En sus últimos minutos en el escenario invitó a bailar con su cumbia “Más que tu amigo”.