Noviembre Azul: bajan las muertes por cáncer de próstata en Paraguay En el marco de Noviembre Azul, el Ministerio de Salud pide a los hombres que dejen de lado el miedo y la vergüenza y se acerquen a realizarse sus con…

En el marco de Noviembre Azul, el Ministerio de Salud pide a los hombres que dejen de lado el miedo y la vergüenza y se acerquen a realizarse sus controles médicos. Las estadísticas muestran una disminución de fallecimientos por cáncer de próstata: en lo que va del 2026 se registraron 230 muertes, frente a las 353 del 2024.

El cáncer de próstata sigue siendo uno de los que más afecta a los hombres en Paraguay. Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer, cada año se detectan alrededor de 2.000 nuevos casos en nuestro país. Desde Salud insisten en que la mejor manera de hacerle frente a esta enfermedad es detectarla a tiempo.

Por eso, recomiendan que los hombres comiencen sus chequeos a partir de los 50 años, mientras que aquellos que tienen familiares directos que padecieron esta enfermedad deben consultar desde los 40 años. Uno de los principales obstáculos sigue siendo la vergüenza y los prejuicios que muchos hombres tienen a la hora de hacerse los estudios, especialmente por el famoso examen de próstata.

Sin embargo, actualmente los controles pueden comenzar con un simple análisis de sangre llamado PSA. Dependiendo de cada caso, el médico puede solicitar otros estudios, incluido el examen físico.

Los registros del Ministerio de Salud reflejan una disminución de fallecimientos por esta enfermedad:

- 2024: 353 fallecidos.

- 2025: 300 fallecidos.

- 2026: 230 fallecidos (cifra parcial hasta el 28 de octubre).

Por su parte, el INCAN reportó durante este año 42 nuevos casos, 24 fallecimientos y más de 5.160 consultas relacionadas con el cáncer de próstata.