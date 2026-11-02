“Para mí, sos provocador”, tiró periodista sobre pelotero bailarín Con todo estuvo el debate en TF Stream donde los chicos tiraron que, “si no podés festejar un gol con un bailecito quiere decir que estamos lejos de …

Con todo estuvo el debate en TF Stream donde los chicos tiraron que, “si no podés festejar un gol con un bailecito quiere decir que estamos lejos de ser una sociedad civilizada”. Fuerte estuvo el inicio de la conversación y al toque la periodista Dalma Benítez dijo, “Pero también yo creo que el jugador tiene que tener conciencia El jugador sabe la realidad en que vivimos, sabe que cada clásico hay gente que se está matando. Y no estoy exagerando en decir que se está matando, porque hoy amanecimos con un muerto”, disparó.

Más adelante descargó su pensamiento con mucho criterio y fue contundente, “si vos ya festejaste, ya estás ganando por 2 a 0 al rival, estás en su cancha, te vas y haces esto… Para mí, simplemente sos un provocador”, sentenció.

Por último tiró que a lo mejor el olimpista no puede festejar como quiere y se termina arruinando todo por el hecho de violencia que se vivió en la cancha.