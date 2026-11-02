Pasó el superclásico, pero es semana de cumplir las apuestas Terminó un nuevo clásico donde el “Leka” mostró su supremacía sobre el “Ciclón” de Barrio Obrero, pero toda esta semana sigue su folclore porque es s…

Terminó un nuevo clásico donde el “Leka” mostró su supremacía sobre el “Ciclón” de Barrio Obrero, pero toda esta semana sigue su folclore porque es semana de cumplir con las apuestas y consignas. Una de las ya fue reclamada por sus compañeros es la locutora Lorena Arias, quien ya tiró que va a cumplir con lo estipulado ndaje.

La cuerona apostó un asado mbarete con su dupla Álvaro Mora, su equipo perdió y al toque ya saltó el pecheo. “Che Lore acá quieren saber cuando vamos a comer el asado”. La morenaza dijo que el lunes 9 de noviembre se come el costillar. Pero oiko la guyryry cuando el rollo quiso incluir algunos caprichitos más como batata, pan de ajo y entre otros. “Yo voy a pagar lo estipulado, tampoco voy a estar agregando todo lo que están pidiendo”, he´i.

Lo purete es que la semana que entra van a compartir un rico asadito gracias a la victoria del Decano ante el azulgrana.