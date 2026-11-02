Piedras de hielo y fuertes vientos causaron destrozos en Alto Paraná y Canindeyú Un tremendo temporal azotó varias localidades de Alto Paraná y Canindeyú durante la tarde del domingo, dejando a su paso árboles caídos, postes de lu…

Un tremendo temporal azotó varias localidades de Alto Paraná y Canindeyú durante la tarde del domingo, dejando a su paso árboles caídos, postes de luz por el suelo y varios daños materiales.

Los pobladores quedaron con el corazón en la boca ante la fuerza de los vientos y la impresionante granizada. Uno de los lugares más afectados fue Puerto Indio, en el distrito de Mbaracayú, donde las piedras de hielo cubrieron el suelo. También se reportó una intensa granizada en Villa Maganin.

En Canindeyú, la situación no fue diferente. En la zona de Cruce Guaraní, los fuertes vientos tumbaron varias columnas de la ANDE, dejando importantes daños en el tendido eléctrico. Según explicó el director de Meteorología, Eduardo Mingo, el temporal afectó a buena parte de la Región Oriental y las lluvias continuarían durante este lunes.