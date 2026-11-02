Buscar
Deportes

Una pena, el clásico que nunca se termina

Los violentos que una vez más empañaron la gran fiesta en Barrio Obrero.

Agregar Crónica en
Los violentos de siempre en el clásico.

La fiesta del fútbol volvió a quedar manchada por la violencia. Tal vez no con las mismas consecuencias del de la segunda rueda del Apertura, pero ahí nomás estuvo. Tras la derrota de Cerro Porteño por 2-0 ante Olimpia, el cierre del superclásico se convirtió en un escándalo, cuando integrantes de la barra azulgrana ingresaron al campo de juego y fueron en busca de los futbolistas franjeados. La escena fue de terror: los jugadores visitantes tuvieron que correr hacia los pasillos que conducen a los vestuarios para ponerse a salvo, mientras los efectivos policiales intervenían para frenar el avance de los violentos.

Los cascos azules reaccionaron rápidamente y evitaron que los hinchas alcanzaran a los integrantes del plantel decano. Lo que debía ser una jornada de pasión, rivalidad y espectáculo terminó con imágenes lamentables que recorrieron las redes y dejaron otra mancha más en nuestro fútbol.

La derrota deportiva no puede ser excusa para semejante descontrol. ¿Hasta cuándo los violentos seguirán adueñándose de los estadios y poniendo en riesgo la integridad de jugadores, trabajadores y espectadores? Esta vez no llegaron a suspender el partido, pero estuvieron a punto y una vez más el clásico fue la violencia que mostraron los que no tienen camiseta, los que no son hinchas y perjudicaron a su propio equipo en algún momento. ¿Quienes lo sufren? Las familias, una vez más.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias